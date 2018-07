SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb è pronta a mettere a segno altri due colpi. La società di Viale Dello Sport ha infatti chiuso per due calciatori. Uno è un difensore esperto, con 10 anni alle spalle in C. Si tratta di Andrea Zaffagnini, 31 presenze con l’Albinoleffe lo scorso anno. Domani dovrebbe arrivare la firma.

L’altro, praticamente ufficiale, è il giovane Simone Brunetti, giovanissimo prospetto della primavera dell’Udinese. Il ragazzo, 19 enne, è un centrocampista (mezz’ala utilizzabile anche come ala destra) che lo scorso anno, con i giovani friulani ha messo a segno 4 reti in 28 partite giocate. Con lui anche il centrocampista classe ’97 Ludovico Rocchi, appena ufficializzato sul sito della società. Rocchi ha militato nella scorsa stagione nel SFF Atletico nel campionato di Serie D gir. G collezionando 30 presenze e 6 goal.

Sul fronte Sottovia, ci sono novità intanto. La Samb ha depositato il contratto dell’attaccante che è, a questo punto, un calciatore rossoblu. Nei commenti questa nota del direttore:

A proposito di Sottovia per la precisione il presidente mi ha detto queste precise parole “Noi mandiamo il contratto, poi vedremo che succede (anche se l’espressione è stata più forte e colorita)”. Per noi equivale a depositare il contratto. Fino a prova contraria. (IL DIRETTORE)

