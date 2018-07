A cavallo tra le Marche e l’Abruzzo la natura premia i nostri sensi, regalando a turisti e residenti collina, mare e, spostandosi di qualche chilometro, anche la montagna.

Chi vive, per la vita o per una vacanza, la nostra terra sa bene che, oltre alle immense ricchezze paesaggistiche abbiamo una caratteristica apprezzata da tutti: il mangiar bene.

Le tipicità gastronomiche non si fanno mancare: gli arrosticini abruzzesi (vietato ripartire prima di averli assaggiati) alle immense olive all’ascolana, per non parlare del pesce, servito in tanti modi diversi e sempre freschissimo.

In copertina questa settimana uno scatto di Piera Seghetti realizzato a Massignano, luogo dove si è svolta la prima sagra del Piceno. Siamo giunti alla cinquantovesima edizione, che si terrà il 14 agosto.

Nell’attesa sono tante le sagre che vi consigliamo, dall’Abruzzo alle Marche, dalla costa alla collina, massima scelta e un unico comune denominatore: il gusto di sapori genuini.

Sfoglia la rivista e scopri tutti gli eventi della settimana dal 14 al 20 luglio. Buon divertimento e… buon appetito!

