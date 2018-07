Pubblicità Redazionale

Grottammare – La Unifar svolge la propria attività di commercio di prodotti sanitari, cosmetici, presidi ortopedici e protesici, calzature speciali, prodotti per la bellezza e la salute del corpo, ed altri articoli di vario genere in due negozi siti in Grottammare in Via Alighieri n. 75/77 ed uno in San Benedetto del Tronto Via Silvio Pellico n. 32.

Azienda specializzata a conduzione familiare facente capo a Francesco Rivosecchi ed ai suoi figli, si distingue per capacità e cordialità nei rapporti con la clientela che consentono alla Unifar di essere nel territorio un riferimento sicuro per medici, professionisti, aziende e privati.

Con tecnico ortopedico in sede la Unifar, esegue plantari su misura e analisi del passo con gli ultimi ritrovati nel campo dell’ortopedia,esperienza che segue anche i tempi. La disponibilità nel consigliare le migliori soluzioni per l’utenza si associa alla ricerca di prodotti adeguati alle varie esigenze per offrire, oltre alla semplice vendita, anche la giusta consulenza.

Ciò nonostante la Unifar viene incontro alla propria clientela con vendite promozionali, lancio di prodotti innovativi, tra cui quelli a base di Aloe pura, sistematici sconti sul prezzo imposto. A questo riguardo si segnala che, in aggiunta alla sconto praticato, verrà offerto un ulteriore incentivo alla clientela consegnando all’acquirente un gradito omaggio di valore crescente in relazione alla spesa effettuata (confezioni di fazzoletti, penne, orologi, occhiali, bottiglie di vino ed altri interessanti gadgets).

Tante idee, tanti vantaggi e tante offerte per essere sempre al fianco dell’utenza e rappresentare la soddisfazione per qualunque necessità. In definitiva la Unifar si propone, con tutti i suoi prodotti e le continue opportunità riservate, uno staff efficiente e competente, come un’azienda all’avanguardia capace di rinnovarsi e guardare al futuro con fiducia senza dimenticare le radici ed i valori di onesta, correttezza e trasparenza.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 39 volte, 39 oggi)