SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tim Parks presenterà il libro”In Extremis” martedì 17 luglio alle ore 21,30 alla Palazzina Azzurra di San Benedetto. Evento organizzato da”I Luoghi della Scrittura” dalla Bibliofila e con il Patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione comunale e Regione Marche per “Incontri con l’Autore”.

Tim Parks (Manchester, 19 dicembre 1954) è uno scrittore e giornalista inglese. È autore di molti romanzi e di saggi. È stato traduttore di romanzi dall’italiano in lingua inglese per autori quali Alberto Moravia, Italo Calvino, Antonio Tabucchi e Roberto Calasso. Tim Parks ha trascorso la sua adolescenza a Londra e ha compiuto gli studi universitari presso il Downing College di Cambridge conseguendo una laurea in lingua e letteratura inglese. Successivamente, ha conseguito un master in letteratura americana presso l’Università Harvard. Sposato con un’italiana, vive a Verona dal 1981. Dal 1991 insegna Traduzione letteraria e Traduzione tecnico-scientifica all’Università IULM di Milano. Tim Parks è autore di numerosi romanzi e saggi di carattere letterario tra i quali sono noti Europa, con cui è stato tra i finalisti del premio Booker Prize nel 1997, e A Season with Verona (trad. it. Questa pazza fede, Einaudi): il saggio riporta l’esperienza che l’autore ha vissuto nella tifoseria del Verona. Il romanzo Cleaver (trad. it. Il silenzio di Cleaver) invece è largamente ambientato nel paesino di montagna di Lutago, nella provincia autonoma di Bolzano.

Il LIBRO

Thomas sa che c’è qualcosa che deve rivelare a sua madre ormai in punto di morte. Ma ce la farà a raggiungerla in tempo? E avrà il coraggio di dire quello che non è riuscito a dirle in passato? Tra il telefono che vibra e i pensieri che corrono impazziti non riesce a concentrarsi sul significato di ciò che sta accadendo. Deve cercare di risolvere la crisi familiare del suo migliore amico? Deve riconsiderare la separazione dalla moglie? Perché si sente insieme confuso e paralizzato? Nel suo libro più coinvolgente, Tim Parks esplora il profondo nesso tra presente personale e passato familiare e si chiede se è davvero possibile cambiare vita

