TERAMO – Alle ore 3 del 16 luglio pattuglie della Volante di Polizia sono intervenute in località S. Atto di Teramo/ zona industriale, per segnalazione di incendio presso una ditta, in cui vi è una parte adibita a deposito di bobine in cellophane.

Sul posto è stata accertata la presenza di numeroso personale di Vigili del Fuoco intento a spegnere un ampio incendio che ha interessato anche alcuni capannoni delle vicine aziende, tra cui una che lavora materiale alimentare.

Intervenuto anche personale del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica per i rilievi del caso. Al momento l’incendio è stato spento.

E’ stato interessato personale della ASL/ARTA per quanto concerne le conseguenze connesse all’incendio dell’Azienda alimentare sopra indicata e per i fumi emessi ed è stata informata l’Autorità Giudiziaria. Si è in attesa delle valutazioni tecniche finali dei Vigili del Fuoco.

