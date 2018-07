Niente musica dalle 22. Finché non avranno la relazione positiva dell’Arpam, i gestori sono costretti al ‘silenzio’. Controlli effettuati da Municipale e Forze dell’Ordine

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sull’albo pretorio è stato comunicato il primo provvedimento previsto dalla ‘Buona Movida’ emessa dall’amministrazione comunale sambenedettese in materia di inquinamento acustico.

Dopo i controlli effettuati nelle ultime settimane, la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine avevano rilevato il non rispetto del divieto di fare musica dopo la mezzanotte e l’impianto sonoro non a norma, che dovrà essere rifatto, in un noto locale del centro di San Benedetto.

Il locale è stato ‘silenziato’: niente musica dalle 22. Finché non avranno la relazione positiva dell’Arpam, i gestori sono costretti al ‘silenzio’.

