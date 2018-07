GROTTAMMARE – Tutto pronto per la terza edizione di Notti Magiche, kermesse grottammarese dedicata al mondo della magia e dell’illusionismo italiano.

Una manifestazione organizzata dall’associazione Lido degli Aranci, con il patrocinio generale dell’ Amministrazione comunale della perla dell’adriatico.

Taglio del nastro nella serata di Mercoledi 18 luglio: dalle ore 21,30 lo show in Piazza Carducci del famoso prestigiatore abruzzese Loran.

Mago Loran da oltre un decennio rappresenta la nuova generazione di maghi italiani, protagonista in svariate trasmissioni televisive e testimonial nei maggiori festival europei di micromagia ed illusionismo.

La serata, ad ingresso gratuito, verrà introdotta dall’associato del lido degli Aranci Giuseppe Cameli, che insieme al presidente Alessandro Ciarrocchi, esprime profondo entusiasmo per il debutto della terza edizione: “Siamo molto soddisfatti di questa nuovo programmazione. Sarà una vera e propria rassegna, dedicata all’ arte della magia italica e rivolto al mondo della famiglia. La nostra mission è condividere nelle piazze la vera essenza dello spettacolo, affascinate e coinvolgente soprattutto per il mondo dell’infanzia. Ringraziamo il sindaco Enrico Piergallini e l’assessore Lorenzo Rossi, per averci rinnovato la fiducia in questo progetto artistico e per favorire il perfetto svolgimento di manifestazioni sostenibili e mai obsolescenti.”

