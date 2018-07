SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È in atto una mega operazione in spiaggia in Riviera contro gli abusivi.

Carabinieri, polizia, capitaneria e vigili (che coordinano) in azione.

Nelle prossime ore il report della merce sequestrata.

Centinaia di prodotti sequestrati, capi di abbigliamento e accessori da mare ovvero borse e occhiali. Tutto con marche contraffatte.

