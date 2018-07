Un gruppo di librai sul piede di guerra per la distribuzione gratuita di materiale, che starebbe avvenendo in alcune scuole. “Noi sopportiamo costi elevati per rifornirci della merce prima che inizi la scuola”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Le cartolibrerie di San Benedetto protestano. La categoria sembra infatti risentita, in questi giorni, per una pratica che starebbe accadendo all’interno di alcuni istituti scolastici della città. “Alcune scuole distribuiscono diari e altro materiale gratuitamente agli studenti” ci scrivono alcuni di loro.

La questione riguarda, da quanto appreso, la zona di Porto D’Ascoli. In pratica le scuole dell’Isc Sud avrebbero messo in piedi un’iniziativa particolare: stamperanno una serie di diari personalizzati, che agli studenti verranno dati gratis. A pagarli, però, ci penseranno le attività commerciali (dal parrucchiere al macellaio ecc.) che, in relazione al finanziamento, avranno uno spazio pubblicitario e equivalente fra le pagine dell’agenda.

“Questa pratica pratica è poco produttiva e corretta” continuano dalla categoria dei librai spiegando come, da una parte, questo il loro tipo di attività sia già “marchiato” dalla crisi economica e dall’altro come i “doni” delle scuole creino qualche problema nella gestione delle rimanenze di magazzino. “Dispiace soprattutto perché le scuole non ci hanno avvisati dell’iniziativa e noi abbiamo già acquistato da mesi la merce in previsione del rientro a scuola” ci dice una commerciante al telefono. “Io ad esempio” continua “adesso mi ritrovo con 160 diari che non so se venderò”.

E infatti i librai sembrano piuttosto seccati soprattutto per quanto riguarda il capitolo-diari: “Si tratta di una fetta importante die nostri affari assieme alla cancelleria, la cortesia e la fidelizzazione dei nostri clienti, così facendo, risultano vane” concludono.

