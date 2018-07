SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ore 9 e 50 di domenica 15 luglio: si può dire iniziata la missione della Samb nel campionato di C 2018-2019. La squadra si è infatti ritrovata, alle 8 e 30, allo stadio dove poco dopo più di un’ora è partita alla volta di Roccaporena. Pranzo in Umbria per i rossoblu che dal pomeriggio saranno per la prima volta agli ordini di mister Giuseppe Magi, l’ultimo ad arrivare al raduno stamane a bordo di una Mercedes grigia.

Ad incitare la squadra circa una trentina di tifosi mentre quest’anno manca “l’augurio” dell’amministrazione Piunti, sempre presente nella stessa occasione negli ultimi due anni, attraverso la persona del Sindaco o dell’assessore allo Sport Pierluigi Tassotti.

Questa la lista dei 39 calciatori partiti: Bove, Miceli, Rapisarda, Stanco, Trillò, Demodonti, Ceka, Gelonese, Di Pasquale, Di Massimo, Kernezo, Minnozzi, Antonelli, Renzi, Valentini, Austoni, Fusco, Panaioli, Rocchi, Brunetti, Tirabassi, Filoia, D’Intino, Calisto, Pegorin, Sabatini, Lattarulo, Sala, Rinaldi, Clazer, Perez, Tibau, De Paolis, Pirone, Marcattili, Islamaj, Biondi, Ilari, Biondi, Cecchini.



I tifosi

Qualche sorpresa anche nei nomi dei partenti (niente Esposito che si sperava potesse aggregarsi fino all’ultimo) e tre giocatori che si uniscono in prova. Si tratta del centrocampista belga Tibau(2000), del portiere ex Messina e Monticelli Fabio Rinaldi, un classe 1998 che va a fare numero visto che i rossoblu stanno aspettando di tastare sul campo le condizioni di Fabio Pegorin, e con loro si aggrega un calciatore spagnolo, Ivan Perez Vicente, un terzino sinistro/esterno classe 1992 cresciuto nell’Atletico Madrid B (la seconda squadra dei madrileni) e che con i colchoneros di Diego Simeone ha anche esordito in Coppa del Rey nel 2014 (2-2 al Vicente Calderon contro L’Hospitalet). Con loro parte anche il centrocampista italo-albanese Katriel Islamaj, vent’anni, che venerdì ha firmato un biennale.

Qui vi proponiamo una serie di foto della partenza.



Francesco Rapisarda

Mirko Miceli

