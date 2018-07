Nel corso dell’incontro, verranno presentate le tappe di un percorso ad hoc per districarsi tra competenze individuali e opportunità nel mercato del lavoro e ci si potrà iscrivere per prendere parte alle riunioni che inizieranno nel prossimo mese di settembre

GROTTAMMARE – Il Servizio Informagiovani in Rete del Comune di Grottammare, nell’ambito del progetto “Orientarsi per scegliere – La bussola del mio futuro” – L.R. 24/11, finanziato dalla Regione Marche, ha organizzato una giornata di sensibilizzazione sul tema “Orientarsi al lavoro – strumenti e competenze” che si terrà mercoledì 18 luglio, dalle ore 16 alle ore 19, nella sede dell’Informagiovani di via Crucioli, 65.

Nel corso dell’incontro, verranno presentate le tappe di un percorso ad hoc per districarsi tra competenze individuali e opportunità nel mercato del lavoro e ci si potrà iscrivere per prendere parte alle riunioni che inizieranno nel prossimo mese di settembre, condotte da personale specializzato.

L’iniziativa è completamente gratuita e si pone come strumento utile a supportare coloro che sono alla ricerca di un‘occupazione affinché possano rispondere meglio alle esigenze del mercato del lavoro, che richiede una sempre più forte flessibilità e specializzazione. Una bussola che permetta, appunto, di orientarsi, con il supporto di operatori qualificati, in un mercato del lavoro precario, instabile e dinamico che richiede alle persone un maggior protagonismo nella definizione del proprio percorso di sviluppo professionale.

Con l’occasione, si ricorda il recente ampliamento dello sportello Informagiovani, sia nella quantità delle ore di apertura (da 14 a 18 settimanali) che nei luoghi, visto che nella mattinata del giovedì un operatore qualificato è a disposizione dell’utenza in municipio, dalle 9.30 alle 12.30, nell’ufficio Servizi Sociali (I piano).

La sede dell’Informagiovani di via Crucioli 65, invece, è aperta nei seguenti giorni e orari: lunedì 10.30-13, martedì 15-19, mercoledì 16-19, giovedì 10.30-13, venerdì 16-19. Info: 0735/735424 – 739228.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 41 volte, 41 oggi)