La punta, 12 gol lo scorso anno a Mestre, ci sta pensando per questioni familiari. l'Ad Gianni: "Samb in posizione di forza"

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dario Sottovia è virtualmente un giocatore della Samb ma forse è sorta qualche piccola complicazione.

L’attaccante classe ’89, 12 gol lo scorso anno in C con la casacca del Mestre ha infatti firmato un contratto coi rossoblu ma si è preso lunedì e martedì della prossima settimana per riflettere. Da quanto raccolto infatti il ragazzo ha qualche remora a spostarsi dal Veneto, dove vive (originario della provincia di Padova), visto che sua moglie è in attesa di un figlio.

La Samb, però, che è intervenuta sulla questione col Dg Andrea Gianni a margine della presentazione di mister Giuseppe Magi. “Sta a noi decidere se depositare o meno il contratto ma voglio dire che la società, in questa faccenda, è in posizione di forza” commenta il dirigente. Insomma la Samb aspetterà l’attaccante per qualche giorno ma in qualche modo vuole comunicare che se il ragazzo dovesse ripensarci, probabilmente non si strapperà i capelli.

