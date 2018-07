SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per la presentazione di Giuseppe Magi, il nuovo mister della Samb. Preso già da quasi un mese, l’allenatore pesarese viene presentato solo oggi, alla vigilia della partenza dei rossoblu per il ritiro di Roccaporena. Domani, infatti, tutti convocati per le 8 e 30, partenza prevista per le 10.

