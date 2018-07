Piazza dell’Unità gremita per il concerto gratuito della nota band. Sul palco, in precedenza, i Blue Hole: tre giovani musicisti attivi già da tempo nel panorama musicale aquilano e non

MONTEPRANDONE – Miglior avvio non ci poteva essere per una kermesse molto gradita nel Piceno.

Parliamo di Cose Pop, edizione 2018. Il 13 luglio ha avuto luogo il primo concerto del Festival musicale organizzato da Associazione Marchigiana Attività Teatrali, curata da Omega Live con il patrocinio e il sostegno del Comune di Monteprandone, del Bim Tronto e della Camera di Commercio di Ascoli Piceno

A salire sul palco di piazza dell’Unità a Centobuchi di Monteprandone sono stati i Planet Funk. Nati nel 1999, da quasi 20 anni rappresentano una delle realtà più importanti del panorama della musica elettronica e dance internazionale, grazie alla distintiva natura di “collettivo” e ai successi ottenuti in questi anni. Piazza gremita, grazie anche all’ingresso gratuito, per la nota band.

Il gruppo è nato dalla fusione tra la vecchia formazione dei Souled Out (Alessandro Sommella, GiGi Canu e Sergio Della Monica) ed i Kamasutra (Marco Baroni ed Alex Neri): Neri, Canu, Della Monica, Baroni e Alex Uhlmann sono i componenti attuali.

Le loro canzoni più famose, e suonate in serata, sono “Who Said”, “Chase The Sun”, “Inside All The People”, “The Switch”, “Paraffin”, “One Step Closer”, “Stop me”, “Lemonade”, “Grazie”, “Another Sunrise” e “You Remain”

Ad aprire il concerto sono stati i Blue Hole, tre giovani musicisti attivi già da tempo nel panorama musicale aquilano e non: Alessio Di Francesco (voce e chitarra), Alessandro Rivolta (basso) e Marco Panepucci (batteria).

Dalle ore 19.30 erano disponibili stand enogastronomici nell’area concerti dove in molti si sono rifocillati prima di abbandonarsi all’energia e vitalità dei Planet Funk.

Un esibizione molto apprezzata dai presenti che hanno ballato senza sosta come se fossero in una grande discoteca completamente all’aperto.

Buona la prima, quindi. Il 14 luglio salirà sul palco Mudimbi: il famoso rapper sambenedettese in pratica suonerà da casa data la sua residenza a Monteprandone. Si aspetta nuovamente la piazza gremita. Anche questo concerto è gratuito.

