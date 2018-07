MARTINSICURO – Domenica 15 luglio arriva il Galà dello Sport alla Rotonda Las Palmas di Martinsicuro

A partire dalle ore 19.30, presso la Rotonda Las Palmas (Lungomare Europa), il Galà dello Sport, una serata all’insegna delle società sportive del territorio che presenteranno ed illustreranno le proprie attività alla cittadinanza ed ai numerosi turisti presenti in questi giorni in Città.

“L’iniziativa sarà una vera e propria vetrina per le nostre società sportive che svolgono, da anni, un lavoro egregio sia dal punto di vista agonistico che da quello sociale, tanto da essere diventate dei veri e propri punti di riferimento per la collettività tutta” sottolineano il Sindaco di Martinsicuro, Massimo Vagnoni, ed il Consigliere delegato allo Sport, Alessandro Casmirri, a nome dell’intera Amministrazione truentina che ha lavorato per rendere possibile questo evento. “Sarà inoltre una valida occasione per celebrare i numerosi successi centrati dalle nostre società sportive, anche a livello nazionale, mettere in mostra l’attività svolta e registrare nuove adesioni in vista della prossima stagione agonistica. Ovviamente tutta la cittadinanza è invitata a partecipare a quella che sarà una vera e propria festa per il nostro sport ed i nostri atleti”.

Nel corso della serata sarà allestita anche una specifica animazione per i più piccoli con giochi gonfiabili, spettacoli e l’esibizione di un mago.

