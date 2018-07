SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’estate del beach volley non si ferma mai e prosegue con la terza tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour in programma sabato 14 e domenica 15 luglio alla Beach Arena di San Benedetto del Tronto.

Un sogno che si avvera quello di riportare il grande beach volley e un circuito nazionale sulla sabbia delle Marche, dal quale manca da almeno un lustro.

Un sogno che si avvera grazie al lavoro del comitato organizzatore locale rappresentato da Giacinto Di Giacomo e Alessandro Ubaldi.

“E’ un onore per noi riportare il grande beach volley in una località storica per questa disciplina in Italia come San Benedetto del Tronto che in passato era sede di tappe del campionato italiano con grande frequenza – commenta Di Giacomo – questa tradizione dell’organizzazione di tornei a livello nazionale si è un po’ persa, così come è calato il numero dei praticanti di questo sport. Ci siamo prefissati l’obiettivo di far tornare le Marche un punto di riferimento per il beach volley nazionale, ripartendo proprio dall’organizzazione di eventi di livello come il circuito BPER Banca. Organizziamo anche altri tornei ma questo ci sta particolarmente a cuore”.

Tra i partner della prima tappa del BPER Banca Beach Volley Italia Tour, oltre a Fastweb, che segue di pari passo il circuito così come il main sponsor BPER Banca, anche l’azienda di abbigliamento CAT28 che è il main sponsor locale. “Dobbiamo ringraziare sentitamente anche il Comune di San Benedetto che ci mette a disposizione una struttura importante come l’Arena del Beach, la casa degli sport da spiaggia da queste parti – conclude Giacinto Di Giacomo – e la società di Pallavolo di San Benedetto del Tronto che ci sta dando una grande mano nell’organizzazione di questo torneo

Sulla sabbia della Beach Arena di San Benedetto si sfideranno come sempre 24 coppie maschili e 24 coppie femminili per un montepremi pari a 3 mila euro.

Nelle prossime ore si chiuderanno le iscrizioni e si conosceranno i nomi dei protagonisti del torneo che si preannuncia ancora una volta molto ben frequentato.

