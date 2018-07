SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riceviamo e pubblichiamo un comunicato stampa del comitato di quartiere Marina Centro.

“Fin dal suo insediamento – considerate soprattutto le molteplici richieste di residenti e commercianti – il Neo Comitato ha messo tra le priorità quella di riportare la tanto amata Festa del Quartiere in Piazza Montebello, luogo al centro di tante discussioni e polemiche in questi ultimi anni.

Tra molte difficoltà ed incombenze burocratiche sabato 14 e domenica 15 Luglio uno dei luoghi più importanti e storici di San Benedetto del Tronto tornerà ad animarsi e ad avere la giusta dignità che merita.

Il Comitato di Quartiere Marina Centro ha inteso questa importante festa – che gode del patrocinio del Comune di San Benedetto del Tronto – come un momento di aggregazione sociale che accontentasse i gusti di grandi e piccini e, grazie anche all’aiuto delle associazioni che fin da subito hanno deciso di appoggiare l’iniziativa, ha stilato un programma di assoluto rilievo e di garantito divertimento.

Si inizierà Sabato 14 Luglio alle 18 con “Un tappeto di Libri”, incontro di letture curato da Nati per Leggere Marche, si proseguirà quindi con l’esibizione di pattinaggio artistico a cura di Angel’s Skating Asd per poi culminare con la musica live della Soul Sound Machine.

Domenica 15 Luglio dopo la tradizionale ed importante Celebrazione Eucaristica sarà la volta del divertimento in vernacolo dell’Associazione Teatrale Ribalta Picena a cui farà seguito la Esibizione delle Band della Scuola di Musica Giocondi.

La Festa terminerà quindi con l’estrazione di premi su sottoscrizione volontaria organizzata a fini di beneficenza. Durante le due serate saranno presenti in via permanente Gonfiabili e attività ludiche per bambini organizzate da Ludobus & Animazione Cooperativa il Picchio. Per tutte le due serate si potranno degustare prelibatezze gastronomiche a cura di Papillon Pizza & Restaurant.”

Il Comitato di Quartiere Marina Centro intende infine ringraziare l’Amministrazione Comunale e tutte quelle persone che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento nonché i Main Sponsor tra i quali:

SUPERMERCATO TODIS

TRESSE

BCC CREDITO COOPERATIVO RIPATRANSONE E FERMANO

RIVIERA CARNI SRL

OLD SPIRIT PUB

CAJA FUERTE

MERCATINO DELLA PIZZA

RICCI INFISSI

PARADISE BEACH

EDILTESINO

STILFORM

LILIMILL

LINEA UFFICIO

AMICI ELIO

GELATERIA VOGLIA DI

T.I.S. TARGHE

SI CON TE

PESCHERIA DEL CENTRO

EUROMAR

USTOSO

VECCIA ASSICURAZIONI

ASD SCUOLA NUOTO AGUA

