GROTTAMMARE – E’ tutto pronto per un evento molto sentito e gradito dalla comunità grottammarese.

Dal 13 al 15 luglio Grottammare festeggia il Patrono, San Paterniano. Tre giorni di iniziative religiose, musica, animazione, gustose specialità culinarie della tradizione e artigianato. Chiusura con il consueto spettacolo pirotecnico-musicale in mare, da assistere sulla spiaggia adiacente alla piazza Kursaal. Kermesse a cura della parrocchia di San Giovanni Battista con il patrocinio del Comune.

Nella mattinata del 12 luglio, in municipio, è stata presentata l’edizione 2018. Presenti l’assessore allo sviluppo e promozione Lorenzo Rossi, Don Giorgio (parrocchia San Giovanni Battista), Ugo Lisciani (parrocchia San Giovanni Battista), Benito Mistichelli e Susanna Ndreu (entrambi facenti parte dell’associazione Gente di Strada).

Lorenzo Rossi afferma: “E’ il primo grande evento dell’estate di Grottammare, Sacra a parte. Saranno tre giorni in cui in città si respirerà l’orgoglio di appartenenza dato che il Patrono è amato e stimato dai cittadini. Sono molto amati anche i fuochi, apprezzati anche fuori dal nostro territorio e che attraggono per l’occasione tanti turisti. Nonostante ciò il Comune non sostiene costi grazie alla mostra-mercato e allo Street Food. Quindi spazio all’artigianato, animazione e all’enogastronomia, fattori importanti per la comunità. Come nel 2017, non ci saranno lo stop al traffico veicolare sul lungomare per permettere a chiunque di raggiungere la nostra località. Siamo pronti, quindi, a festeggiare al meglio”.

Prende la parola Don Giorgio: “La peculiarità di questo evento è vedere l’unione presente fra cittadini, organizzatori ed enti. E’ una ricorrenza amata dai cittadini e ciò si nota nella realizzazione delle varie iniziative. Grottammare non è la cittadina più grande della Riviera Picena ma difficilmente ho visto altrove tanta passione. La processione darà seguito a quello già visto alla Sacra, c’è comunque attesa per la mostra-mercato, lo Street Food e lo spettacolo pirotecnico-musicale della ditta Santa Chiara di Spinetoli. Ci sarà nei fuochi più qualità che quantità ed è giusto così. Un tocco artistico ma anche romantico. Poi con la musica si ottiene un connubio davvero gradevole. E a tal proposito ricordiamo il tributo ad Ennio Morricone in piazza Kursaal della banda ‘Città di Offida’

Ugo Lisciani ribadisce l’importanza delle iniziative previste nel programma: “Abbracciamo religione, artigianato ed enogastronomia. Senza trascurare l’animazione. Ci saranno 65 stand alla mostra-mercato e 20 Street Food (dislocati fra lungomare nord e centro) la musica e lo spettacolo ‘Mille Luci sul mare’. Non è stato trascurato nessun elemento e vogliamo celebrare con la consueta passione il nostro Patrono dando lustro alle eccellenze del territorio”.

Bruno Mistichelli e Susanna Ndreu confermano il concetto espresso da Ugo Lisciani: “E’ importante lo spazio dedicato ad artisti di strada, artigiani e specialisti nell’enogastronomia. E’ stato fatto il possibile per mettere in vetrina la bravura dei partecipanti e offrire alla comunità servizi importanti”.

IL PROGRAMMA

Venerdì 13 luglio

Ore 8, apertura mostra-mercato;

Ore 20, Street Food Festival

Ore 21.30, omaggio a Ennio Morricone, piazza Kursaal;

Sabato 14 luglio

Ore 8, apertura mostra-mercato;

Ore 12, Street Food Festival;

Ore 20, Street Food Festival;

Ore 21.30, Musica dal vivo;

Ore 23, Mille Luci sul Mare, spettacolo di lanterne volanti e luci galleggianti a cura di Roberto Spinucci (in caso di maltempo sarà posticipato alla stessa ora al 15 luglio);

Domenica 15 luglio

Ore 8, apertura mostra-mercato;

Ore 12, Street Food Festival;

Ore 18.30, Chiesa di San Pio V, santa messa, al termine processione;

Ore 20, Stree Food Festival;

Ore 21.30, Musica dal vivo;

Ore 24, Grande naumachia piromusicale, fuochi d’artificio sul mare, specchio prospiciente il Kursaal realizzati dalla pirotecnica Santa Chiara;

