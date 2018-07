I negozi rimarranno aperti fino a tarda serata per rendere viva e vitale, in uno spirito di sana animazione, una delle zone più caratteristiche della città. Fra le degustazioni di prodotti locali anche una lezione gratuita “in bici” organizzata dal Centro Sportivo Eleonora e dalla palestra “Body&Soul”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domani arriva il secondo appuntamento per “I vicoli del giovedì”, l’iniziativa dei commercianti delle piccole vie del centro città di San Benedetto che resterà in piedi per tutti i giovedì di luglio e agosto.

I negozi rimarranno aperti fino a tarda serata per rendere viva e vitale, in uno spirito di sana animazione, una delle zone più caratteristiche della città. Ogni serata, inoltre, si svilupperà con iniziative a tema che cambieranno di volta in volta. Per il 12 luglio sarà possibile immergersi nei sapori del vino locale, alici, salse tartufate e ancora gamberetti, formaggi, salmone e assaggi di prodotti bio.

Inoltre,la serata prosegue con uno speciale appuntamento, lo “Spinning sotto le stelle”. Alle ore 21, nel piazzale davanti il negozio Solaris, una lezione gratuita in “bici” organizzata dal Centro Sportivo Eleonora in collaborazione con la palestra Body and Soul.

