Sinistri accaduti ad Acquaviva Picena e Fermo. Per fortuna, secondo le prime indiscrezioni non avrebbero riportato conseguenze gravi

ACQUAVIVA PICENA – Giornata difficile per la viabilità, sul territorio, quello dell’11 luglio.

Vicino ad Acquaviva Picena e Fermo protagoniste di incidenti due auto: si sono ribaltate, per cause in fase di accertamento, sulla strada.

Nel primo caso, accaduto nel pomeriggio, sono intervenuti i carabinieri locali per i rilievi, nel secondo verificatosi in tarda mattinata la Polizia Stradale fermana.

I conducenti sono stati soccorsi dal personale sanitario del 118 giunto in ambulanza. Sono stati portati in ospedale per le cure mediche. Fortunatamente secondo le prime indiscrezioni, le loro condizioni non sarebbero gravi.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 324 volte, 75 oggi)