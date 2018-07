di Edoardo D’Angelo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO- La città di San Benedetto è pronta ad accogliere due importantissimi eventi del panorama bocciofilo nazionale; si terranno infatti, sabato 14 e domenica 15 luglio nel bocciodromo di via Sgattoni, la nona Parata élite e la quarantatreesima Gara Nazionale.

Sono intervenuti a presentare l’evento: il Presidente Federbocce provinciale Giacomo Strovegni, il Presidente dell’associazione bocciofila sambenedettese Giuseppe Spaccasassi, e il suo vice Alvaro Massaccesi. In rappresentanza del comune, il consigliere delegato allo Sport Massimiani Giacomo

La sede sambenedettese è stata scelta a seguito di un’agguerrita concorrenza (70 erano le sedi proposte per ospitare una delle 10 Parate élite), per la sua tradizione in questa disciplina, avendo avuto tra le sue file campioni nazionali come Nico Calvaresi, che si conferma tutt’ora, avendo 200 tesserati, e il maggior numero di tesserate (otto) nel comitato delle province di Ascoli Piceno e Fermo, tra cui spicca l’ex campionessa nazionale Angelici Filomena.

Decisivo ai fini della scelta è stata anche la qualità dell’impianto ospitante, dotato di sei corsie sintetiche; ma Spaccasassi avverte “per continuare ad ospitare tornei così prestigiosi l’impianto comunale necessita di manutenzione, ed è fondamentale il recupero dello storico ed attrattivo impianto all’aperto, chiuso ormai da quattro anni, in via degli oleandri, dove si sono registrati i record di giocatori partecipanti”.

La prima manifestazione sarà la Parata élite, che avrà luogo sabato 14 alle ore 10, e si concluderà alle 18 e 30. Premiazione prevista alle ore 19 con la presenza del Presidente federale Marco Giuno De Sanctis.

Alla Parata parteciperanno 32 giocatori ( 20 militanti in categoria A1, 12 in categoria A), torneo si articolerà in un tabellone ad eliminazione diretta, e vi prenderanno parte alcuni campioni locali, come: Angrilli Matteo, Fernando Rosati e il campione nazionale a coppia Mattioli Davide.

Domenica 15, a partire dalle ore 9, avranno luogo in diversi impianti dell’ascolano le fasi preliminari della Gara Nazionale, che vedrà sfidarsi 96 coppie di giocatori. Anche questo torneo, che si declina su un tabellone ad eliminazione diretta, vedrà la partecipazione di campioni del calibro di Dante D’Alessandro detentore di 13 titoli ed ex ct della nazionale, il tre volte campione del mondo Savoretti Mirko e il fresco argento ai giochi del mediterraneo Nanni Alfonso.

Dalle ore 14 avranno luogo le fasi finali del torneo, tutte da disputarsi nell’impianto di via Sgattoni.

Spaccasassi e Massaccesi, orgogliosi di aver ottenuto la possibilità di ospitare un evento che si andrà a sposare con la stagione turistica (come sottolineato da Massimiani), guardano già ai prossimi eventi: a settembre si terrà un torneo solidale a coppie che vedrà squadre composte per metà da atleti disabili; ad ottobre un torneo femminile.

Gli eventi di questa settimana non sembrano che essere che il preludio di un calendario ancora ricco di appuntamenti

