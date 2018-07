E’ ormai da oltre 20 giorni l’allenatore della Samb ma per motivi tecnici la sua presentazione è slittata. Venerdì è il Magi Day poi domenica tutti in ritiro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giuseppe Magi è già l’allenatore della Samb da più di 20 giorni ma per motivi tecnici (il mercato apriva il 1° luglio e il suo contratto poteva essere depositato solo da quella data) non si è potuta fare la presentazione con tutti i crismi.

Ora che ha firmato ufficialmente con la Samb chiudendo anche contrattualmente la storia col Bassano (che ripartirà dalla Prima Categoria dopo la trasmigrazione di Rosso a Vicenza) si potrà dedicare completamente all’avventura rossoblu. E l’inizio è previsto per questo venerdì quando il nuovo allenatore verrà presentato alla stampa prima di partire, domenica, per il ritiro che anche quest’anno avrà luogo in Umbria.

