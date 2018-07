PUBBLIREDAZIONALE – Dj set e concerti live fino a settembre pe uno dei locali “cult” della Riviera. Non perderti neppure la nuova versione del locale, con la doppia area. per soddisfare tutti i gusti

PUBBLIREDAZIONALE – Il Geko, il discoclub più cool di San Benedetto in via dei Tigli,1, presenta per la stagione estiva una serie di concerti live ogni mercoledì. I concerti sono a ingresso libero e iniziano a partire dalle ore 22.

Il 4 luglio arriva il genere ampiamente influenzato psycho groove degli YDY, band di San Benedetto.

L’11 luglio ci sarannno i CaPaBrò, a cui piace definirsi come ‘’l’ultima band degli ultimi dieci minuti’’.

A seguire ci sarà il launch party degli Anime Buskers, associazione culturale e artistica, il 18 luglio. Nella stessa serata si esibiranno anche la band scozzese di Glasgow, The Langan Band.

Il 25 luglio il Geko ospiterà gli Hit Kunle, una band rock-alternative di Padova.

Il primo agosto ci saranno invece gli Antiplastic, progetto musicale di genere Dubstep.

L’8 agosto il Geko Summer Live approda al Diffusioni Festival di Grottammare.

L’electro soul della band torinese Materianera arriva al Geko il 22 agosto.

Tra gli appuntamenti finali, il 29 agosto, sarà ospite il cantautore folk Giuliano Clerico.

L’ultimo live è in data 5 settembre con la band folk-pop Direzioni Parallele.

Oltre ai concerti live, il Geko presenta per l’estate 2018 i suoi venerdì sera ‘’Musica Amore Fantasia’’: buona musica, cocktail, birra e tanto altro a ingresso libero! Infine, dopo un anno di attesa, torna la stagione “Riciclati” nella nuova area del Geko, quest’anno rinnovata e dotata di due differenti aree musicali. Non perderti i coinvolgenti sabati targati Geko: immergiti in una magica atmosfera fra cocktail, birre artigianali, giardino e due aree musicali!

