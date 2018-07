In azione i pompieri a San Benedetto. Tramite gli apparecchi in dotazione, in circa mezzora hanno aperto il veicolo. Nessuna conseguenza

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Disavventura per un quadrupede nel pomeriggio del 10 luglio.

Un cane era rimasto chiuso in un’auto sul lungomare di San Benedetto, in maniera accidentale: il padrone aveva lasciato per sbaglio le chiavi all’interno del mezzo e il veicolo si era chiuso con dentro l’animale. Allertati i Vigili del Fuoco che sono giunti sul posto per la liberazione.

Tramite gli apparecchi in dotazione, in circa mezzora i pompieri hanno aperto l’auto. Nessuna conseguenza per il cane.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 5 volte, 10 oggi)