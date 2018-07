SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arriva il primo colpo “big” della Samb che dopo la prima settimana riservata, un po’ come d’abitudine nell’era Fedeli, all’arrivo di giovani mette a segno il primo colpo un po’ più esperto. Dalla Ternana arriva infatti il portiere Andrea Sala (un anno di contratto) che nella stagione appena conclusa in B ha racimolato 14 presenze e vanta pure un discreto passato in C, nonostante i 24 anni, con 2 stagioni da titolare a Reggio Calabria e alla Pro Patria.

Decisivo l’incontro in mattinata fra i Fedeli e il Ds Lamazza a Pomezia per la chiusura dell’affare. Nonostante questo, però, non è escluso che i rossoblu in porta facciano altri movimenti visto che con gli addii di Aridità e Perina e l’incerta situazione di Pegorin il ruolo è un po’ scoperto.

Assieme a Sala raggiunge la corte di Magi pure il giovanissimo Lorenzo Panaioli, trequartista 19 enne (classe ’99) di cui gli addetti ai lavori dicono un gran bene. Il ragazzo ha un passato a Perugia con le giovanili del grifone mentre l’anno scorso ha giocato con quelle del Torino.

Panaioli è una promessa del calcio romano di cui si parla da tempo e che la Samb ha “blindato” con un triennale. Il ragazzo è anche legato a San Benedetto, che ha frequentato a lungo visto che il padre, ex militare, vive in Riviera. Qui un gol che segnò da ragazzino con la “Romulea”, club della capitale in cui è cresciuto (dal canale YouTube della società giallorossa)

