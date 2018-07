ACQUAVIVA PICENA – Doppio appuntamento con l’U.S. Acli mercoledì 11 luglio.

Alle 21,30 presso la “Sala del palio” ad Acquaviva grazie alla collaborazione dell’amministrazione comunale che ha patrocinato l’evento si svolgerà la sesta tappa del campionato provinciale singolo di burraco.

La gara di Acquaviva, alla quale può partecipare anche chi non ha interesse al campionato provinciale, si svolgerà con la formula dei 4 turni: 3 mitchell e una danese, per 4 smazzate. Per informazioni e per le prenotazione rivolgersi al responsabile di gara Pier Luigi De Angelis (3357548616).

Alle 21, da piazza della libertà, prenderà il via, invece, l’iniziativa “Camminata dei musei del gusto” che abbina la promozione dell’attività fisica con la promozione di prodotti del territorio sani che hanno benefici per la salute dei cittadini.

La partecipazione alla camminata, della durata di un’ora ed aperta a cittadini di ogni età, è gratuita.

