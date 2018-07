Sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 per il trasferimento al Pronto Soccorso per le cure mediche. Sul posto si sta recando la Polizia Municipale per gli accertamenti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata del 10 luglio una donna è finita in ospedale a San Benedetto.

Dalle prime indiscrezioni era in sella alla propria bici in via Marsala, direzione Grottammare, quando è stata colpita involontariamente dall’apertura di uno sportello di un’auto.

Sul luogo è giunto il personale sanitario del 118 per il trasferimento al Pronto Soccorso per le cure mediche. Sul posto si sta recando la Polizia Municipale per gli accertamenti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 132 volte, 132 oggi)