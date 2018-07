GROTTAMMARE – Appuntamento sociale.

Giovedì 12 luglio alle ore 21.30, in via Palmaroli 19, al paese alto di Grottammare, all’Ospitale, continuano gli incontri culturali del Fotocineclub di Grottammare in collaborazione con l’Associazione Blow Up: stavolta sarà ospite un fotografo romano di nascita e sambenedettese di adozione, Gianfranco Franci, un esperto ornitologo nonché bravo fotografo.

Nel corso degli anni con la sua immensa pazienza e profonda conoscenza, ha fotografato Flora e Fauna in quasi tutte le Oasi naturalistiche d’Italia. Durante la serata presenterà le sue immagini migliori, molte delle quali realizzate nella nostra Oasi della Sentina, e sarà a disposizione del pubblico per far conoscere a tutti la bellezza di questa specializzazione, nonché le enormi difficoltà che ci sono nel riuscire a fotografare animali abituati a vivere in un ambiente selvatico, quindi molto sospettosi di qualsiasi contatto umano.

La serata proseguirà con un intervento di Carlo Traini e Dino Cappelletti che verterà sulla Cultura della Fotografia. Chiunque potrà intervenire per animare la serata. Al termine sarà offerto un piccolo rinfresco.

