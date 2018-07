SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nuovo appuntamento con “Incontri con l’autore”, edizione 2018.

Mercoledì 11 luglio, alle 21,30 alla Palazzina Azzurra di San Benedetto ci sarà Paolo Genovese con il libro “Il primo giorno della mia vita”. Filippo Massacci conversa con l’autore. Evento organizzato dall’Associazione “I luoghi della Scrittura” dalla Libreria La Bibliofila con il Patrocinio ed il sostegno dell’Amministrazione Comunale

LA TRAMA Un uomo, due donne e un ragazzino convinti di aver toccato il fondo incontrano un personaggio misterioso che gli regala sette giorni per scoprire come sarebbe il mondo senza di loro. E, se possibile, per innamorarsi ancora della vita. Napoleon ha 49 anni, sta invecchiando in modo «morbido» ma ha perso il sorriso; è un grande affabulatore, uomo di teatro che vuole offrire al suo pubblico la possibilità di essere felice. Ora però è sul Manhattan Bridge e sta per buttarsi di sotto, ma un uomo misterioso è lì a rovinargli il «momento più importante della sua vita». Lo invita a fermarsi dandogli la possibilità di vedere come sarà la sua vita dopo e senza di lui. Gli mostrerà cosa accadrà quando non ci sarà più, cosa lascia, cosa perde, quale sarà la reazione di amici e parenti. Con lui, in questo viaggio di sette giorni ci saranno anche due donne sfiancate dalla vita, Emily e Aretha, e un ragazzino, Daniel. Tutti erano pronti a farla finita.

L’AUTORE Paolo Genovese (Roma, 1966) è uno dei piú importanti registi italiani. Con Perfetti sconosciuti (2016) ha vinto il David di Donatello per il miglior film e la migliore sceneggiatura (quest’ultima premiata anche al Tribeca Film Festival). Nel 2014 ha pubblicato con Mondadori Tutta colpa di Freud. Per Einaudi ha pubblicato Il primo giorno della mia vita (2018).

