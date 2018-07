L’uomo si sarebbe giustificato davanti ai militari dicendo di dover pedalare per abbassare il livello di glicemia. Una motivazione che però non gli ha evitato l’arresto per evasione

MARTINSICURO – A spasso in bicicletta nonostante gli arresti domiciliari, incrocia i carabinieri che lo arrestano immediatamente. Un fine settimana amaro per un 45enne di Martinsicuro che lo scorso anno si era reso protagonista di una vicenda di stalking nei confronti della sua ex moglie, che gli era costata, da circa un anno, la detenzione domiciliare.

L’uomo è stato sorpreso nel weekend dai militari di Martinsicuro mentre passeggiava tranquillamente in bici per la cittadina truentina. Per giustificare questa sua uscita non autorizzata avrebbe riferito ai carabinieri di aver bisogno di pedalare per abbassare il livello di glicemia. Una giustificazione che, però, non è bastata a fargli evitare un arresto per evasione.

Il 45enne, nella mattinata di ieri è comparso in tribunale a Teramo e il giudice ha poi convalidato l’arresto ripristinando nei suoi confronti la detenzione domiciliare.

