Gli studenti residenti in altri Comuni potranno essere ammessi a fruire del servizio solo se con residenza in prossimità del territorio stesso ed unicamente in caso di disponibilità di posti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono aperte le iscrizioni per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni residenti a San Benedetto del Tronto che frequentano le scuole pubbliche cittadine dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado.

Gli studenti residenti in altri Comuni potranno essere ammessi a fruire del servizio solo se con residenza in prossimità del territorio stesso ed unicamente in caso di disponibilità di posti, fatta salva la precedenza per gli studenti residenti.

La domanda di ammissione al servizio dovrà essere compilata utilizzando l’apposito modulo e dovrà pervenire al Protocollo del Comune entro venerdì 31 agosto 2018.

Alla domanda dovranno essere allegate l’attestazione di pagamento relativa alla quota di contribuzione annua, qualora dovuta, e una fototessera dello studente, necessaria alla ditta per predisporre il tesserino di trasporto scolastico che verrà successivamente rilasciato al costo di 5 euro.

Gli utenti che hanno un reddito familiare, così come stabilito dall’attestazione I.S.E.E. 2018, fino a 7 mila euro, non pagano alcun contributo. Gli utenti che hanno un reddito ISEE compreso tra 7 e 13 mila euro pagano una quota di contribuzione annua di 91, 20 euro. Gli utenti che hanno un reddito familiare I.S.E.E. superiore a 13 mila euro, pagano una quota di contribuzione annua di 141, 80 euro.

E’ prevista una riduzione del 50% della quota per il 2° figlio che usufruisce del trasporto scolastico ed è stabilita l’esenzione totale per il 3° figlio e successivi.

Bando e modulo di domanda sono pubblicati sul sito www.comunesbt.it (sezione “Altri bandi e avvisi”). Per informazioni: URP (tel. 0735794555; e mail: urp@comunesbt.it,) Servizio Diritto allo studio (tel. 0735794415 – 573 – 432; e mail: refezionescolastica@comunesbt.it)

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 49 volte, 49 oggi)