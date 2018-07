Le persone a bordo dei ciclomotori, un 40enne e un 20enne, sono stati portati in ospedale tramite ambulanza per le cure mediche

GROTTAMMARE – Pomeriggio di sinistri quello dell’8 luglio.

A Grottammare in poche ore due incidenti fra auto e scooter per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine, in due punti del lungomare.

Le persone a bordo dei ciclomotori, un 40enne e un 20enne, sono stati portati in ospedale tramite ambulanza per le cure mediche dei sanitari.

