Tornei di videogiochi, folk irlandese, la cover band di Vasco Rossi e la Sagra delle pennette, arrivata alla 12^ edizione. Una quattro giorni da non perdere

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il quartiere Ponterotto è pronto ad accogliere la 43^ Festa della Madonna del Suffragio. La festa della parrocchia prevede un calendario religioso che parte già dall’8 luglio e che terminerà domenica 15.

Insieme al sacro, però, anche il profano. Infatti il quartiere è pronto a vestirsi a festa per ben 4 giorni. Si parte il 12 con la “serata” ribattezzata con ironia “Broken Bridge” che vedrà dalle 19 tutti gli appassionati di videogames sfidarsi in un torneo col celebre videogioco di calcio “Fifa” mentre dalle 21 si esibisce “The Ellis Road Band” che offre un sound che spazia dal folk, al rock passando per la musica irlandese e cantautoriale. Il giorno dopo si replica con un torneo di burraco dalle 17, poi la premiazione dei 90enni del quartiere a chiusura della cerimonia eucaristica e, il clou della serata è lo spettacolo della compagnia teatrale “O’Scenici” (ore 21).

Il 14 si esibisce, sempre dalle 21, “Lucrezia e la Settimio Band” mentre il 15 si chiude con un programma che prevede dalle 15 e 30 la sfilata dei trattori (antichi e moderni) e poi alle 21 arriva una delle cover band di Vasco Rossi più apprezzate: Vizi e Virtù. Da non dimenticare, che nella 4 giorni, si celebrerà anche la 12^ Sagra delle “pennette alla ponterottese”, perché anche la pancia vuole la sua parte.

