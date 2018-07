Una persona ha perso i sensi in acqua e due bagnini l’hanno riportato sulla battigia prestando i primi soccorsi mentre arrivava il 118

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nella mattinata dell’8 luglio soccorsa una persona in Riviera.

Nei pressi della concessione 54 a Porto d’Ascoli un bagnante ha accusato un malore mentre era in acqua, perdendo i sensi.

Due bagnini hanno portato l’uomo sulla battigia e hanno prestato i primi soccorsi in attesa del 118, effettuando il massaggio cardiaco.

Data la gravità della situazione è stata allertata un’eliambulanza che è atterrata poco fa vicino allo stadio per il trasferimento del bagnante al Torrette di Ancona.

AGGIORNAMENTO ORE 12 Purtroppo l’eliambulanza è ripartita vuota. Il bagnante è deceduto. Vani, purtroppo, i tempestivi soccorsi. Sul luogo la Capitaneria di Porto. In arrivo il Magistrato di turno come da prassi. Da identificare la persona deceduta, non aveva con sé i documenti. Si ipotizza un uomo di circa 50 anni.

