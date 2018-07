Il primo per non aver rispettato nuovamente (era già accaduto nella notte tra il 6 e 7 luglio) il divieto di fare musica oltre la mezzanotte e un altro per schiamazzi e rumori da parte dei clienti

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Proseguono i controlli notturni a San Benedetto.

Dalla serata del 7 luglio fino alle prime ore dell’8 luglio sono stati in azione Vigili Urbani, Guardia di Finanza e Carabinieri nelle zone “calde” della Movida ovvero centro e lungomare. Nel mirino anche l’abusivismo commerciale.

Cinquantuno multe sono state elevate per “sosta selvaggia”. Due locali del centro sono stati sanzionati: il primo per non aver rispettato nuovamente (era già accaduto nella notte tra il 6 e 7 luglio) il divieto di fare musica oltre la mezzanotte e un altro per schiamazzi e rumori da parte dei clienti.

La maggior parte dei locali, invece, ha rispettate le norme previste nell’ordinanza: “E’ stata recepita bene dai titolari e gestori, naturalmente mi fa piacere – afferma il sindaco Pasqualino Piunti a Riviera Oggi – ciò è dimostrato dai risultati raccolti nei report della Polizia Municipale e delle Forze dell’Ordine. A loro, e anche al Prefetto, va il mio ringraziamento e plauso per la gestione dei controlli. Stanotte San Benedetto era piena di persone e non si sono registrate criticità particolari”.

