Agenti della Polizia Stradale hanno fermato un ragazzo per un controllo ed è stato sottoposto all’etilometro

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Guai, tra il 7 e 8 luglio, per un 23enne in Riviera.

Il ragazzo è stato sorpreso, durante un controllo effettuato da una pattuglia della Polizia Stradale, ubriaco alla guida dell’auto tramite l’etilometro.

Patente ritirata per guida in stato di ebbrezza come previsto dalla legge.

