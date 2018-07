SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Sambenedettese Basket è lieta di comunicare di aver raggiunto un accordo con Michele Bugionovo, 25 anni di Fabriano, che sarà il nuovo playmaker della formazione rossoblù.

Michele, nato il 31 ottobre 1992, vanta un importantissimo palmares di successi nonostante la giovane età, tutti colti fino ad ora nella sua città.

Dopo aver svolto la trafila delle giovanili con il Fabriano Basket con il quale vince il campionato regionale Under 14, passa al Basket School Fabriano dove vince il titolo regionale Under 19. La sua prima stagione da senior è quella 2008/09 allo Spider Fabriano in serie C2; vince il campionato e la Coppa Italia di categoria. Nella stagione successiva gioca con l’Olimpia Fabriano in serie D, prima di tornare alla Spider nel 2010/11 in serie B2, perdendo solo in finale play-off.

Nel 2011/12 si divide tra Spider Fabriano (ripescato in Divisione Nazionale A) e Castelraimondo in serie D. Nel 2012 arriva alla Janus Fabriano dove resterà per le successive 6 stagioni; nella prima vince il campionato di serie D al termine di una stagione perfetta senza nemmeno una sconfitta. Nel 2013/14 raggiunge la finale play-off in serie C, ma la vittoria è solo rimandata alla stagione successiva.

Nel 2015/16 vince il campionato di C Silver mancando però la promozione in serie B negli spareggi nazionali. L’accesso alla serie B è solamente rimandato alla stagione successiva dove la Janus Fabriano con l’arrivo in panchina di Coach Daniele Aniello domina il campionato di serie C Silver e conquista la B nella fase nazionale trascinata dagli assist e dai punti (11.6 la media) di Bugionovo diventato nel frattempo capitano della squadra. Nella stagione 2017/18 è stato il playmaker titolare e capitano della Janus Fabriano in serie B raggiungendo la salvezza.

Queste le sue prime parole da giocatore rossoblù: “Sono molto felice della scelta che ho fatto. Vorrei ringraziare la società e il Coach che mi hanno voluto fortemente. San Benedetto è una bellissima città e il progetto della squadra è molto ambizioso. Sono carico e motivato, speriamo di toglierici delle belle soddisfazioni insieme. Non vedo l’ora di iniziare e di conoscere i miei nuovi compagni di squadra, i tifosi, e tutto l’ambiente. Ci vediamo presto, Forza Samb!”.

