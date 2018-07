Un percorso tra musica e parole che ha regalato tantissime emozioni e curiosità sulla vita del grande artista. “Ricordo quando per la prima volta sono partito con la mia band da Milano”

PORTO SANT’ELPIDIO – Successo per la prima tappa del “Pop Summer Edition”, il format organizzato dal Centro Commerciale Auchan di Porto Sant’Elpidio e che ieri sera, 6 luglio, ha visto sul palco il maestro Eugenio Finardi.

Un percorso tra musica e parole che ha regalato tantissime emozioni e curiosità sulla vita del grande artista. “Ricordo quando per la prima volta sono partito con la mia band da Milano in direzione Porto Sant’Elpidio – ha raccontato Finardi sul palco – un viaggio infinito, soprattutto se pensate che trasportavamo tutti gli strumenti in una 600!”.

Pillole di vita ed esperienze vissute nella lunga carriera hanno fatto da cornice ad una splendida serata sotto le stelle. Eugenio Finardi è molto legato alla nostra regione tanto che ha confessato di voler acquistare un casolare nelle nostre splendide campagne.

“Sono molto soddisfatta del primo appuntamento – ha dichiarato Lina La Gioia, Direttrice delle Gallerie Auchan delle Marche – è stata una bella scommessa che a giudicare dalla grande affluenza di pubblico abbiamo vinto”.

Prossimo appuntamento venerdì 13 luglio alle ore 21.30 con la Cover Band Ufficiale di Renato Zero, “Pianeta Zero”.

Per l’occasione saranno presenti stand gastronomici per cenare sotto le stelle. L’ingresso è gratuito.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 32 volte, 32 oggi)