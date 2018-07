MARTINSICURO – Aizza un pitbull contro i carabinieri per sfuggire a un perquisizione. Ha poi tentato, prima di venire immobilizzato dai militari, anche di procurarsi delle lesioni a un braccio con un coltello. L’episodio si è verificato a Martinsicuro durante la maxi operazione dei carabinieri di Alba Adriatica, diretti dal tenente colonnello, Emanuele Mazzotta, che ha interessato le tre principali cittadine della costa nord: Alba Adriatica, Tortoreto e Martinsicuro.

I militari dell’Arma, coadiuvati da unità cinofile giunte da Chieti, nella serata di venerdì avevano notato un tunisino, 44 anni, che, seppur agli arresti domiciliari, stava cedendo una dose di eroina a un tossicodipendente. Come detto, alla vista dei militari l’uomo ha aizzato il suo cane di grossa taglia contro di loro cercando anche di ferirsi a un braccio, il tutto per cercare di evitare la perquisizione, tentavi risultati poi inutili. I carabinieri gli hanno trovato, infatti, 40 grammi di eroina. Il 44enne è stato quindi trasferito nel carcere teramano di Castrogno.

Sempre a Martinsicuro, è stato rintracciato e tratto in arresto un senegalese sul quale pendeva un ordine di carcerazione. L’uomo deve scontare una pena di sei mesi per commercio abusivo di merce contraffatta. Denunciati poi due magrebini per trasporto e vendita ambulante di merce non autorizzata. Ai due, come previsto dall’ordinanza sindacale, sono stati sequestrati anche i veicoli su cui stavano viaggiando.

Ad Alba Adriatica, invece, è stato denunciato un 31enne richiedente asilo del Gambia poichè trovato in possesso di 45 grammi hashish mentre si aggirava con altri connazionali in pineta. Nei guai anche un altro gambiano trovato in possesso di una bici risultata rubata lo scorso anno. Denuncia anche per un 44enne di origini siciliane sorpreso nella cittadina albense nonostante un foglio di via obbligatorio dalla città che da qualche tempo pendeva nei suoi confronti.

