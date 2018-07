SAN MARINO – Per la prima volta nella storia del San Marino, un team ha superato il turno in un trofeo europeo.

Parliamo del Tre Fiori: la squadra sanmarinese ha eliminato la compagine Bala Town, del Galles in Europa League.

Vittoria per 3 a 0 in casa e sconfitta al ritorno in terra straniera subendo solo una rete. E’ “soltanto” il primo turno preliminare di Europa League ma intanto la società è nella storia. Nessun’altra compagine della piccola nazione era riuscita a fare tanto.

In rosa ci sono due vecchie conoscenze del nostro territorio: Alessandro Teodorani che dal 2001 al 2003 ha regalato emozioni, non poche, con la Sambenedettese ai tempi della serie C con il patron Luciano Gaucci disputando 42 match e segnando 5 reti.

Poi c’è Sossio Aruta: noto alle cronache nazionali per le sue avventure televisive in Mediaset con i reality “Campioni” e “Uomini e Donne”, il campano ha giocato con la maglia dell’Ascoli dal 1998 al 2000 in serie C, disputando 46 gare e realizzando 6 gol.

Entrambi hanno rispettivamente 46 e 47 anni.

Per loro una piccola, ma comunque bella, soddisfazione essere entrati nella storia del Tre Fiori: ora il prossimo turno preliminare sarà contro gli sloveni del Rudar.