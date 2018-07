VIAREGGIO – Durante la tappa in Toscana dei rossoblu per la Coppa Italia di Beach Soccer, i rossoblu hanno reso onore al 37enne di San Benedetto scomparso il primo luglio e molto stimato in città ma non solo.

Parliamo di Giovanni Pompei, ex giocatore e capitano dell’Happy Car Samb nei primi anni di vita della società sambenedettese.

E’ stato effettuato un minuto di silenzio nei confronti dello sfortunato ragazzo. Ai funerali, nella chiesa San Filippo Neri, si era presentata l’intera squadra.

Minuto di silenzio per Giovanni Pomperi, video diramato sulla pagina uffiale Sambenedettese Beach Soccer

MINUTO DI RACCOGLIMENTO PER GIOVANNI POMPEI Osservato un minuto di raccoglimento per a prematura scomparsa di Giovanni Pompei, ex giocatore e capitano della Sambenedettese Beach Soccer.Ciao Giovanni!

