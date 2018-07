All’interno un 70enne e suo figlio che per fortuna non hanno riportato conseguenze ma non riuscivano ad aprire le portiere e uscire dal mezzi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – All’alba del 6 luglio i pompieri sambenedettesi si sono recati a Porto d’Ascoli in zona Ragnola.

Un’auto era finita fuori strada ed era rimasta bloccata in un canneto. All’interno un 70enne e suo figlio che per fortuna non hanno riportato conseguenze ma non riuscivano ad aprire le portiere e uscire dal mezzo.

I Vigili del Fuoco hanno raggiunto il luogo e hanno provveduto all’apertura degli sportelli liberando i due.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 126 volte, 126 oggi)