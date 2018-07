In merito a posizione irregolare di un tesserato rossoblù, il Giudice Sportivo ha comminato la sconfitta, ricorso presentato dagli avversari

VIAREGGIO – “A seguito del ricorso presentato dal Palazzolo, in merito a posizione irregolare di un tesserato rossoblù, il Giudice Sportivo ha comminato la sconfitta a tavolino per 6-0 per la Samb, che ora dovrà sfidare Romagna nel match di domani mattina, 6 luglio, alle ore 9,15”.

Così, in una nota, l’ufficio stampa dell’Happy Car Samb. I rossoblu, quindi, vedono annullata la vittoria odierna per 8 a 5. Un vero peccato per la società sambenedettese.

