Tutto ciò che vien fatto con passione diventa automaticamente una forma d’arte, ed è quello che la pizzeria-piadineria “300 Gradi” fa con la sua piadina artigianale. stesa e cotta rigorosamente al momento come la tradizione romagnola insegna, dall’impasto impasto semplice, ma dagli ingredienti unici.

Sono disponibili diverse varianti: all’olio d’oliva, alla curcuma e ai 7 cereali ecc.

Possibile ordinarla anche a domicilio,

La piadina di 300 Gradi sta riscuotendo un grande successo a San Benedetto, attualmente vengono sfornate circa 700 piadine al mese ma l’obiettivo dello staff è di raggiungere quota 1000 durante l’estate, per questo la pizzeria-piadineria rimarrà aperta anche a pranzo.

300 Gradi si trova a Grottammare in via D. Alighieri 47. Per info 3381931308, oppure clicca QUI per visitare la pagina Facebook ufficiale.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 65 volte, 65 oggi)