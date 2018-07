Edoardo Spinozzi gli ha consegnato il pallone ovale come “simbolo di ringraziamento della società verso tutti coloro che sostengono l’attività rugbistica cittadina”

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Stamane, 5 luglio, il sindaco Pasqualino Piunti ha ricevuto il presidente dell’Unione Rugby Edoardo Spinozzi che gli ha consegnato il pallone ovale simbolo di ringraziamento della società verso tutti coloro che sostengono l’attività rugbistica cittadina.

Una realtà spiegata con i numeri della stagione appena conclusa: 212 tesserati, 18 allenatori, 189 spettatori di media nelle partite in casa, 4 regioni raggiunte nelle trasferte per 123 partite disputate e oltre 16mila chilometri percorsi, 4 scuole che hanno aderito al progetto FIR “Rugby per tutti”.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 1 volte, 1 oggi)