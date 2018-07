SAN BENEDETTO DEL TRONTO – E’ stato riaperto stamane, 5 luglio, il parcheggio sottostante la soprelevata Ascoli-Mare all’altezza del sottopasso di via del Mare che era stato chiuso finora per impedirne un improprio utilizzo rispetto al quanto previsto dalla convenzione con la Provincia proprietaria dell’area.

“Fino alla fine dell’estate la zona sud, così come fatto per l’area ex tirassegno per l’area centrale del lungomare, disporrà di molte decine di posti auto liberi a pochi passi dal mare e dalla zona turistica” dice il sindaco Pasqualino Piunti.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 3 volte, 3 oggi)