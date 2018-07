E’ stato rintracciato all’interno di uno stabile dismesso nella zona portuale. Si era rifugiato lì per non farsi prendere. All’interno eroina e una somma consistente di denaro. L’altro è irreperibile

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Operazione della Polizia di Stato sambenedettese in questi giorni.

Gli agenti del Commissariato di San Benedetto del Tronto hanno individuato due persone, un 31enne e 24enne entrambi nordafricani di origine tunisina pluripregiudicati, come autori di due rapine effettuate nei pressi della stazione sambenedettese ad ottobre 2017 a danni di un paio di cittadini.

Dopo varie indagini i poliziotti sono giunti ai due e il 3 luglio hanno effettuato le misure di ordinanza di custodia cautelare in carcere decise dall’autorità giudiziaria.

Uno di loro è stato rintracciato all’interno di uno stabile dismesso nella zona portuale. Si era rifugiato lì per non farsi prendere. All’interno eroina e una somma consistente di denaro, provento probabilmente dello spaccio.

L’altro ancora non è staro trovato e sono in corso indagini per l’individuazione, al momento risulta irreperibile sul territorio nazionale.

