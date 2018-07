SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sinistri a San Benedetto il 5 luglio.

In mattinata si sono verificati due incidenti stradali in Riviera. In via Toscana e Piemonte.

Sul posto è giunto il personale sanitario del 118 per le cure mediche alle persone rimaste coinvolte. Da chiarire la causa, sono i corso i rilievi da parte della Polizia Municipale sambenedettese, intervenuta sul posto per gli accertamenti.

Seguiranno aggiornamenti.

