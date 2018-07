Le occasioni per essere protagonisti ad una di queste feste rock non mancano di certo. Lo spettacolo è sempre un’ottima occasione per ascoltare del buon rock’n’roll in compagnia e fare festa insieme

COLONNELLA – Dopo l’intenso weekend della scorsa settimana, i Distretto 13 sembrano averci preso gusto e calano un altro tris di date per il fine settimana in arrivo: il 6 luglio il tour della band farà tappa al London Pub di Giulianova Lido, sabato sera, 7. alla Festa della Tagliata di Piane di Morro e domenica 8 invece un “wedding party”a Colonnella.

Un calendario di concerti che conferma lo stato di grazia della band: l’energia e l’affiatamento tra i musicisti caratterizzano ogni esibizione e sul palco rappresentano la vera marcia in più per uno spettacolo che è stato preparato con cura ma che viene valorizzato in modo speciale dalla carica che pagando trasmette al pubblico.

“Stiamo avendo molti riscontri positivi -racconta Massimo Lori – sia in termini di richieste di concerti che in termini di feedback da parte del pubblico e questi ci rende estremamente soddisfatti. Non smettiamo mai però di metterci in discussione e di cercare di migliorare la performance: nei giorni successivi ad ogni concerto facciamo un’analisi obiettiva ed attenta di come siano andate le cose e cerchiamo di correggerci giorno dopo giorno. Il fatto di essere una band che suona tutto esclusivamente dal vivo, senza alcun tipo di supporto preregistrato, ci consente poi la libertà di modificare in corsa la scaletta durante una serata, in modo da adattarla alla situazione contingente o di improvvisare liberamente magari anche ospitando qualche amico sul palco”.

Le occasioni per essere protagonisti ad una di queste feste rock non mancano di certo.

Lo spettacolo dei Distretto 13 è sempre un’ottima occasione per ascoltare del buon rock’n’roll in compagnia e fare festa insieme.

Copyright © 2018 Riviera Oggi, riproduzione riservata.

(Letto 53 volte, 53 oggi)