MONTEPRANDONE – Controlli antidroga da parte delle Forze dell’Ordine sul territorio.

A Centobuchi, in prossimità di un centro giovanile, dopo un relativo appostamento, i carabinieri hanno fermato e denunciato un giovane (classe 2002) trovato in possesso di marijuana, suddivisa in dosi, e banconote di piccolo taglio, provento dal precedente spaccio effettuato.

Successivamente, infatti, nelle vie limitrofe vicino al centro, sono stati rintracciati e segnalati alla Prefettura di Ascoli altri due giovani (classe 2002 e 2004).

L’intervento effettuato dal Maresciallo Maggiore Gallo e coordinato dal Luogotenente Luciani, nasce a seguito di numerose segnalazioni, data anche la giovane età di spacciatore e assuntori, tutti minorenni in questo caso. Altre indagini sono in corso.

